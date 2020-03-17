Клубный чемпионат мира перенесен с лета 2021 года

ФИФА приняла решение перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти летом 2021 года. Новая дата пока неизвестна. В сообщении указано, что он может пройти в 2022 или 2023 году. Решение об этом будет принято позднее.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на лето 2021 года. Теперь турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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