Клубный чемпионат мира 2025: состав групп и все участники турнира

В клубном чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля в США. В турнире примут участие 32 команды. В групповом турнире они разделены на восемь квартетов.

Группа А

«Палмейрас» (Бразилия)

«Порту» (Португалия)

«Аль-Ахли» (Египет)

«Интер Майами» (США)

Группа В

«ПСЖ» (Франция)

«Атлетико» (Испания)

«Ботафого» (Бразилия)

«Сиэтл Саундерс» (США)

Группа С

«Бавария» (Германия)

«Окленд Сити» (Новая Зеландия)

«Бока Хуниорс» (Аргентина)

«Бенфика» (Португалия)

Группа D

«Фламенго» (Бразилия)

«Эсперанс» (Тунис)

«Челси» (Англия)

«Леон» (Мексика)

Группа Е

«Ривер Плейт» (Аргентина)

«Урава Ред Даймондс» (Япония)

«Монтеррей» (Мексика)

«Интер» (Италия)

Группа F

«Флуминенсе» (Бразилия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Ульсан Хенде» (Корея)

«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)

Группа G

«Манчестер Сити» (Англия)

«Видад» (Марокко)

«Аль-Айн» (ОАЭ)

«Ювентус» (Италия)

Группа H

«Реал» (Испания)

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Пачука» (Мексика)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

В плей-офф выйдут две лучше команды из каждой группы. В сетке — игры 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.