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Клубный чемпионат мира 2025: состав групп и все участники турнира

В клубном чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля в США. В турнире примут участие 32 команды. В групповом турнире они разделены на восемь квартетов.

Группа А

  • «Палмейрас» (Бразилия)
  • «Порту» (Португалия)
  • «Аль-Ахли» (Египет)
  • «Интер Майами» (США)

Группа В

  • «ПСЖ» (Франция)
  • «Атлетико» (Испания)
  • «Ботафого» (Бразилия)
  • «Сиэтл Саундерс» (США)

Группа С

  • «Бавария» (Германия)
  • «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
  • «Бока Хуниорс» (Аргентина)
  • «Бенфика» (Португалия)

Группа D

  • «Фламенго» (Бразилия)
  • «Эсперанс» (Тунис)
  • «Челси» (Англия)
  • «Леон» (Мексика)

Группа Е

  • «Ривер Плейт» (Аргентина)
  • «Урава Ред Даймондс» (Япония)
  • «Монтеррей» (Мексика)
  • «Интер» (Италия)

Группа F

  • «Флуминенсе» (Бразилия)
  • «Боруссия» Дортмунд (Германия)
  • «Ульсан Хенде» (Корея)
  • «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)
  • Группа G
  • «Манчестер Сити» (Англия)
  • «Видад» (Марокко)
  • «Аль-Айн» (ОАЭ)
  • «Ювентус» (Италия)

Группа H

  • «Реал» (Испания)
  • «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
  • «Пачука» (Мексика)
  • «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
Президент ФИФА Джанни Инфантино и&nbsp;легенда сборной Бразилии Роналдо с&nbsp;главным призом клубного чемпионата мира.Клубный чемпионат мира-2025: города и стадионы, песня, группы и расписание матчей

В плей-офф выйдут две лучше команды из каждой группы. В сетке — игры 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.

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