Клубный чемпионат мира 2025: состав групп и все участники турнира
В клубном чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля в США. В турнире примут участие 32 команды. В групповом турнире они разделены на восемь квартетов.
Группа А
- «Палмейрас» (Бразилия)
- «Порту» (Португалия)
- «Аль-Ахли» (Египет)
- «Интер Майами» (США)
Группа В
- «ПСЖ» (Франция)
- «Атлетико» (Испания)
- «Ботафого» (Бразилия)
- «Сиэтл Саундерс» (США)
Группа С
- «Бавария» (Германия)
- «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
- «Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «Бенфика» (Португалия)
Группа D
- «Фламенго» (Бразилия)
- «Эсперанс» (Тунис)
- «Челси» (Англия)
- «Леон» (Мексика)
Группа Е
- «Ривер Плейт» (Аргентина)
- «Урава Ред Даймондс» (Япония)
- «Монтеррей» (Мексика)
- «Интер» (Италия)
Группа F
- «Флуминенсе» (Бразилия)
- «Боруссия» Дортмунд (Германия)
- «Ульсан Хенде» (Корея)
- «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР)
- Группа G
- «Манчестер Сити» (Англия)
- «Видад» (Марокко)
- «Аль-Айн» (ОАЭ)
- «Ювентус» (Италия)
Группа H
- «Реал» (Испания)
- «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
- «Пачука» (Мексика)
- «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
В плей-офф выйдут две лучше команды из каждой группы. В сетке — игры 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.
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