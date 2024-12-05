В Майами прошла церемония жеребьевки клубного чемпионата мира-2025. По ее итогам стали известны составы 8 групп.

Группа А: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту», «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США)

Группа B: «ПСЖ», «Атлетико», «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл» (США)

Группа C: «Бавария», «Окленд» (США), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Бенфика»

Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Тунис» (Тунис), «Челси», «Леон» (Мексика)

Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Рэдс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Интер»

Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» Дортмунд, «Ульсан» (Корея), «Сандаунз» (ЮАР).

Группа G: «Манчестер Сити», «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ювентус»

Группа H: «Реал», «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика), «Зальцбург»

Турнир пройдет в обновленном формате с 15 июня по 13 июля следующего года в США. В нем впервые примут участие 32 клуба.