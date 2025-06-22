Футбол
22 июня, 09:50

«Интер» и «Боруссия» рискуют не выйти в плей-офф. Расклады клубного чемпионата мира

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
«Интер» победил «Ураву Ред Даймондс» (2:1) на клубном ЧМ.
Фото Reuters

21 и 22 июня на клубном чемпионате мира провели свои матчи команды из групп E и F. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Мамелоди Сандаунз» (4:3), «Интер» победил «Ураву Ред Даймондс» (2:1), «Флуминенсе» справился с «Ульсан Хендэ» (4:2), а «Ривер Плейт» и «Монтеррей» сыграли вничью (0:0). Расклады на выход в плей-офф по итогам матчей следующие.

В группе Е турнирную таблицу возглавляют «Ривер Плейт» и «Интер» (по четыре очка), которые сыграют между собой в последнем туре. Если «Монтеррей» (два очка) в параллельном матче победит «Ураву» (ноль очков) с крупным счетом, «Риверу» и «Интеру» нужна будет победа для обеспечения себе места в плей-офф. Если «Монтеррей» потеряет очки, то исход матча ни на что не повлияет. «Урава» потеряла шансы на выход из группы.

Расписание матчей группы Е в последнем туре:

26 июня (4.00 мск). «Интер» — «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей».

В группе F два первых места занимают «Флуминенсе» и «Боруссия» Д (по четыре очка), следом идет «Мамелоди Сандаунз» (три очка) и «Ульсан Хендэ» (ноль очков). «Боруссии» для гарантии выхода в плей-офф в последнем туре необходимо обыграть «Ульсан», и желательно с крупным счетом, чтобы обойти «Флуминенсе» по разнице голов и занять первое место в группе. Если «Мамелоди Сандаунз» не победит «Флуминенсе» в последнем туре, для «Боруссии» результат матча с «Ульсаном» не будет иметь значения. «Флуминенсе» для выхода в плей-офф достаточно не проиграть «Мамелоди Сандаунз». Южноафриканскому клубу нужна только победа, а корейский клуб потерял шансы на плей-офф.

Расписание матчей группы F в последнем туре:

25 июня (22.00). «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе», «Боруссия» Д — «Ульсан Хендэ».

Нападающий &laquo;Интера&raquo; Лаутаро Мартинес сравнял счет в&nbsp;матче клубного чемпионата мира с &laquo;Урава Ред Даймонд&raquo; (2:1) 21&nbsp;июня 2025 года.Спасительный чудо-гол Лаутаро, Беллингем-младший забил за «Боруссию», африканское очарование «Мамелоди»

Согласно регламенту клубного чемпионата мира, в плей-офф выходят две команды с первых мест в каждой группе. В случае равенства очков при определении лучшей в первую очередь играют роль показатели в личных встречах, затем — разницы мячей, общего количества забитых мячей и рейтинга фэйр-плей.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • IQ-87%

    Так как этот горе чемпионат провальный во всех смыслах и тут пишущие его не смотрят то пишут что в голову придет-от балды-и это правильно- ведь ни кого такое не интересует

    22.06.2025

  • Олег_Москва

    Ха, видать, для вас только чемпионат местной водокачки относится к первосортным турнирам:))) а к тому турниру изгоев не допускают, поэтому он сразу второсортный? Реал, МанСити, ПСЖ и прочие, ясное дело, хуже всяких великих свиных клубов, всяких балтик, тереков и прочего хлама:)))

    22.06.2025

  • hаnt64

    Зачем вообще анализировать второсортные футбольные турниры и писать о них?

    22.06.2025

  • КирпичИнвест

    Марк, прогнозы - это не ваше, оставьте их Гирину. Зачем Монтеррею победа с крупным счетом? Им достаточно победить с разницей в 2 мяча. У Ривер Плейт и Интера по 4 очка. Разница мячей +2 и +1 соответственно. У Монтеррея 2 очка и нулевая разница. Победа любого конкурента, и Монтеррей опережает второго по очкам. Если же ничья, то у Интера остается +1, у Монтеррея и Ривер Плейта по +2. Интер едет домой.

    22.06.2025

  • Сергей Матюхин

    Заголовок бредовый и не соответствует содержанию статьи. В чем риск Интера и Боруссии? Похоже, это известно только Бессонову.

    22.06.2025

    • «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

    «Интер» — «Урава»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

