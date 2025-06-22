«Интер» и «Боруссия» рискуют не выйти в плей-офф. Расклады клубного чемпионата мира

21 и 22 июня на клубном чемпионате мира провели свои матчи команды из групп E и F. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Мамелоди Сандаунз» (4:3), «Интер» победил «Ураву Ред Даймондс» (2:1), «Флуминенсе» справился с «Ульсан Хендэ» (4:2), а «Ривер Плейт» и «Монтеррей» сыграли вничью (0:0). Р асклады на выход в плей-офф по итогам матчей следующие.

В группе Е турнирную таблицу возглавляют «Ривер Плейт» и «Интер» (по четыре очка), которые сыграют между собой в последнем туре. Если «Монтеррей» (два очка) в параллельном матче победит «Ураву» (ноль очков) с крупным счетом, «Риверу» и «Интеру» нужна будет победа для обеспечения себе места в плей-офф. Если «Монтеррей» потеряет очки, то исход матча ни на что не повлияет. «Урава» потеряла шансы на выход из группы.

Расписание матчей группы Е в последнем туре:

26 июня (4.00 мск). «Интер» — «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей».

В группе F два первых места занимают «Флуминенсе» и «Боруссия» Д (по четыре очка), следом идет «Мамелоди Сандаунз» (три очка) и «Ульсан Хендэ» (ноль очков). «Боруссии» для гарантии выхода в плей-офф в последнем туре необходимо обыграть «Ульсан», и желательно с крупным счетом, чтобы обойти «Флуминенсе» по разнице голов и занять первое место в группе. Если «Мамелоди Сандаунз» не победит «Флуминенсе» в последнем туре, для «Боруссии» результат матча с «Ульсаном» не будет иметь значения. «Флуминенсе» для выхода в плей-офф достаточно не проиграть «Мамелоди Сандаунз». Южноафриканскому клубу нужна только победа, а корейский клуб потерял шансы на плей-офф.

Расписание матчей группы F в последнем туре:

25 июня (22.00). «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе», «Боруссия» Д — «Ульсан Хендэ».