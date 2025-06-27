Клубный чемпионат мира 2025: пары 1/8 финала и сетка плей-офф

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира 2025, по итогам которого определились все участники плей-офф. «СЭ» публикует пары 1/8 финала турнира.

Пары 1/8 финала Клубного ЧМ-2025

«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)

«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Интер Майами» (США)

«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика)

«Реал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

Сетка плей-офф Клубного ЧМ-2025

Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 2 июля, 1/4 финала — 4 и 5 июля, 1/2 финала — 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.