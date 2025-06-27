Клубный чемпионат мира 2025: пары 1/8 финала и сетка плей-офф
Опубликована сетка плей-офф клубного чемпионата мира 2025
Завершился групповой этап клубного чемпионата мира 2025, по итогам которого определились все участники плей-офф. «СЭ» публикует пары 1/8 финала турнира.
Пары 1/8 финала Клубного ЧМ-2025
«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)
«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)
«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)
«ПСЖ» (Франция) — «Интер Майами» (США)
«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика)
«Реал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
Сетка плей-офф Клубного ЧМ-2025
Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 2 июля, 1/4 финала — 4 и 5 июля, 1/2 финала — 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.
Новости