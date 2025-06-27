Футбол
27 июня, 22:30

Клубный чемпионат мира 2025: пары 1/8 финала и сетка плей-офф

Опубликована сетка плей-офф клубного чемпионата мира 2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей клубного чемпионата мира.
Фото Global Look Press

Завершился групповой этап клубного чемпионата мира 2025, по итогам которого определились все участники плей-офф. «СЭ» публикует пары 1/8 финала турнира.

Пары 1/8 финала Клубного ЧМ-2025

«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)

«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Интер Майами» (США)

«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика)

«Реал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

Сетка плей-офф Клубного ЧМ-2025

Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 2 июля, 1/4 финала — 4 и 5 июля, 1/2 финала — 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.

Футбол
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
  • juvekos

    охеренная сетка ))

    27.06.2025

    «Фламенго» — «Бавария»: дата и время начала матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

    «Фламенго» — «Бавария»: дата и время начала матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

