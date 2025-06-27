Футбол
27 июня, 23:30

Клубный чемпионат мира 2025: дата и где пройдет финал

Финал клубного чемпионата мира 2025 состоится 13 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей клубного чемпионата мира.
Фото Global Look Press

Финал Клубного чемпионата мира 2025 состоится в ночь с 12 на 13 июля. Решающий матч пройдет на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Этот стадион также примет финал чемпионата мира по футболу 2026. Ранее здесь проходил Супербоул XLVIII 2014 и финал Кубка Америки 2016.

Стартовый свисток в финальном матче запланирован на 3.00 по московскому времени.

Финал Клубного ЧМ-2025 станет 21-м в истории турнира, организуемого под эгидой ФИФА. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов. Победитель соревнований получит около 125 миллионов долларов.

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

