30 июня, 04:45

Киву надеется на заблаговременное решение о возможном переносе игры с «Флуминенсе»

Павел Лопатко

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву надеется на заблаговременное решение о возможном переносе игры 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Флуминенсе» в случае неблагоприятных погодных условий.

«Я надеюсь, что завтра, поскольку будет объявлено предупреждение, они примут решение перед матчем. Если вы приходите на стадион и вам говорят, что нужно подождать два часа, становится трудно подготовиться к игре.

Есть много деталей, с которыми команда разбирается перед матчем. Как вы едите. Когда вы пьете. Мы профессиональные спортсмены, и, чтобы показать себя с лучшей стороны в течение 120 минут, мы должны быть готовы со всех точек зрения», — сказал Киву на пресс-конференции.

Игра «Интер» — «Флуминенсе» запланирована на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте 1 июля. Матч «Бенфика» — «Челси», прерванный более чем на два часа из-за грозы, тоже проходил на этом стадионе.

