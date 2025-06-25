Киммих — о поражении от «Бенфики»: «Игра должна была закончиться как минимум вничью»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение мюнхенской команды от «Бенфики» (0:1) в третьем раунде группового этапа клубного чемпионата мира.

«Игра должна была закончиться как минимум вничью. Очевидно, нашей целью было завершить групповой этап на первом месте в таблице. У нас не получилось», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау.

«Бенфика» набрала 7 очков и заняла первое место в таблице группы C. «Бавария» с 6 очками — на второй строчке.

В 1/8 финала турнира «Бавария» сыграет с «Фламенго» 29 июня. «Бенфика» 28 июня встретится с «Челси».