Катар примет клубные ЧМ в 2019 и 2020 году

ФИФА утвердила Катар местом проведения клубных чемпионатов мира в 2019 и 2020 году. Это будут последние два розыгрыша по традиционному формату с 7 командами и станут проверкой готовности страны к чемпионату мира-2022.

По нынешним правилам в клубном чемпионате мира участвуют победители клубных континентальных первенств каждой из шести конфедераций плюс чемпион принимающей страны. В 2018 году турнир выиграл "Реал", разгромивший в финале "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 4:1.

В клубном чемпионате мира-2019 примут участие "Ливерпуль" (Англия, УЕФА), "Эсперанс" (Тунис, КАФ), "Монтеррей" (Мексика, КОНКАКАФ), "Ианген Спорт" (Новая Каледония, ОФК). Еще неизвестны победитель Лиги чемпионов Азии, обладатель Кубка Либертадорес и чемпион Катара.

В 2021 году турнир впервые пройдет по новому формату, с участием 24 команд.