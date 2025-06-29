Катар хочет провести клубный чемпионат мира в 2029 году

Катар проявляет интерес к проведению клубного чемпионата мира в 2029 году, сообщает The Guardian.

По информации источника, представители Катара уже провели переговоры с ФИФА. В стране готовы использовать стадионы, которые были построены к чемпионату мира-2022. В случае если заявка будет одобрена, турнир, вероятно, будет перенесен на зиму.

Ранее сообщалось, что на проведение КЧМ-2029 также претендует Бразилия.

С 14 июня по 13 июля проходит клубный чемпионат мира-2025. Турнир впервые организован в новом формате — в нем принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.