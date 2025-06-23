Футбол
23 июня, 06:38

Кулибали — о ничьей с «Зальцбургом»: «Это была тяжелая игра против команды, которая много бегала»

Павел Лопатко

Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (0:0) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Это была тяжелая игра против команды, которая много бегала. Они создавали трудности, но мы старались показать хорошую игру. У нас был мяч, мы пытались создать несколько моментов, но не забили. Но мы должны продолжать. Я думаю, что наша судьба в наших собственных руках. Мы хотим выиграть последнюю игру для выхода в плей-офф, но мы должны забить нужный гол, чтобы пройти в следующий раунд», — цитирует 34-летнего сенегальца сайт ФИФА.

«Аль-Хиляль» 27 июня сыграет с «Пачукой».

Калиду Кулибали
Футбол
ФК Аль-Хиляль
