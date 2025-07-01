Кулибали — о победе над «Манчестер Сити»: «Мы знали, что это будет сложная игра против одной из лучших команд мира»

Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:3 д.в.) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Мы знали, что это будет сложная игра против одной из лучших команд мира, и мы хотели продемонстрировать наши идеи, наши таланты и нашу силу. Мы провели очень хорошую игру; мы использовали свои шансы, чтобы быть счастливыми. Мы хотели показать, что «Аль-Хиляль» обладает достаточной силой и талантом, чтобы быть здесь, и мы продемонстрировали отличный настрой», — цитирует 34-летнего сенегальца сайт ФИФА.

В матче с «Манчестер Сити» Кулибали забил на 4-й минуте дополнительного времени, сделал счет 3:2.

«Аль-Хиляль» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Флуминенсе». Встреча пройдет 4 июля.