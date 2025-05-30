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30 мая 2025, 14:57

Источник: «Реал» выплатит футболистам по 1 миллиону евро за победу на клубном ЧМ

Сергей Ярошенко

Руководство «Реала» выплатит каждому футболисту по 1 миллиону евро в качестве бонуса за победу на клубном чемпионате мира, сообщает AS.

По информации источника, руководство мадридского клуба очень хочет выиграть первый турнир в новом формате.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. На групповом этапе «Реал» сыграет с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и с «Ред Булл Зальбург».

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ФК Реал
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