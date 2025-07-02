Источник: игроки «Аль-Хиляля» за победу над «Манчестер Сити» получили по 452 тысяч евро

После победы над «Манчестер Сити» (4:3 д.в.) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира игроки «Аль-Хиляля» получили по 2 миллиона саудовских риялов (около 452 тысяч евро), сообщил журналист издания Asharq Al-Awsat Ахмед Аль-Карни.

«Аль-Хиляль» ранее опубликовал видео с поздравлением президента Фахада бин Нафела в раздевалке после матча.

Саудовский клуб вышел в четвертьфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Флуминенсе». Встреча пройдет 4 июля.