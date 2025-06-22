Футбол
22 июня, 10:52

«Интер» — «Урава»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

Руслан Минаев

«Интер» обыграл «Ураву» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

На 11-й минуте счет открыл полузащитник японской команды Рема Ватанабе. На 78-й минуте форвард итальянского клуба Лаутаро Мартинес забил ответный мяч, а в добавленное время полузащитник Валентин Карбони вывел черно-синих вперед.

«Интер» набрал 4 очка за два матча и вышел на первое место в группе Е. «Урава» (0) располагается на последней, четвертой строчке.

Нападающий &laquo;Интера&raquo; Лаутаро Мартинес сравнял счет в&nbsp;матче клубного чемпионата мира с &laquo;Урава Ред Даймонд&raquo; (2:1) 21&nbsp;июня 2025 года.Спасительный чудо-гол Лаутаро, Беллингем-младший забил за «Боруссию», африканское очарование «Мамелоди»

