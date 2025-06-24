«Интер» и «Ривер Плейт» встретятся на клубном чемпионате мира 26 июня

«Интер» и «Ривер Плейт» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Игра пройдет в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд», начало — в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа E.

26 июня, 04:00. Lumen Field (Сиэтл)

Трансляцию матча «Интер» — «Ривер Плейт» в прямом эфире покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Ключевые события и результат игры «Интер» — «Ривер Плейт» будут доступны в нашем матч-центре.

«Интер» по ходу турнира сыграл вничью с «Монтерреем» (1:1), обыграл «Ураву Ред Даймонд» (2:1) и с 4 очками идет на втором месте. У «Ривер Плейта» — 4 очка и первая строчка, аргентинцы обыграли «Ураву Ред Даймонд» (3:1) и сыграли вничью с «Монтерреем» (0:0).