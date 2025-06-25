«Интер» и «Ривер Плейт» сыграют на клубном чемпионате мира 26 июня

«Интер» и «Ривер Плейт» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира в четверг, 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа E.

26 июня, 04:00. Lumen Field (Сиэтл)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Ривер Плейт» можно в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Интер» — «Ривер Плейт» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Интер» и «Ривер Плейт» выступают в группе Е вместе с «Монтерреем» и «Уравой Ред Даймондс». После 2 туров итальянский клуб занимает второе место с 4 очками, у аргентинцев также 4 очка и первая строчка.