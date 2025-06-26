«Интер» обыграл «Ривер Плейт» и с первого места вышел в плей-офф

«Интер» выиграл у «Ривер Плейта» в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 2:0.

Аргентинская команда на 66-й минуте осталась в меньшинстве, так как защитник Лукас Мартинес получил красную карточку. Играя в большинстве, Франческо Пио Эспозито открыл счет, а в добавленное время Алессандро Бастони удвоил преимущество нерадзурри.

«Интер» набрал 7 очков и с первого места в группе Е вышел в плей-офф, где сыграет против «Флуминенсе». «Ривер Плейт» стал третьим в группе и не попал в следующую стадию.