26 июня, 00:40

«Интер» — «Ривер Плейт»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Интер» и «Ривер Плейт» сыграют на клубном чемпионате мира 26 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Интер» и «Ривер Плейт» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в ночь на четверг, 26 июня. Игра пройдет в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд», начало — в 04.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа E.
26 июня, 04:00. Lumen Field (Сиэтл)
Интер
2:0
Ривер Плейт

В прямом эфире трансляцию матча покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями игры «Интер» — «Ривер Плейт» можно в матч-центре «СЭ».

«Интер» и Ривер Плейт» выступают в группе Е вместе с «Уравой Ред Даймондс» и «Монтерреем». После 2 туров итальянский клуб занимает второе место с 4 очками, а аргентинцы —первую строчку также с 4 очками.

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ривер Плейт
