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2 июня 2025, 04:00

«Интер» Майами: расписание матчей на клубном чемпионате мира

«Интер» Майами примет участие в клубном чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Интер Майами» сыграет на клубном чемпионате мира в группе А. Американская команда, за которую выступает Лионель Месси, встретится с клубами «Аль-Ахли» (Египет), «Палмейрас» (Бразилия) и «Порту» (Португалия).

Расписание матчей «Интера Майами» в групповом турнире клубного ЧМ-2025

  • 15 июня, 3.00. «Аль-Ахли» — «Интер Майами»
  • 19 июня, 22.00. «Интер Майами» — «Порту»
  • 24 июня, 4.00. «Интер Майами» — «Палмейрас»

Время начала матчей — московское.

Клубный чемпионат мира состоится в США с 15 июня по 13 июля. Турнир после смены формата соберет 32 команды, по две лучшие из восьми групп выйдут в плей-офф.

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Футбол
ФК Интер Майами
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