«Интер» Майами: расписание матчей на клубном чемпионате мира
«Интер» Майами примет участие в клубном чемпионате мира
«Интер Майами» сыграет на клубном чемпионате мира в группе А. Американская команда, за которую выступает Лионель Месси, встретится с клубами «Аль-Ахли» (Египет), «Палмейрас» (Бразилия) и «Порту» (Португалия).
Расписание матчей «Интера Майами» в групповом турнире клубного ЧМ-2025
- 15 июня, 3.00. «Аль-Ахли» — «Интер Майами»
- 19 июня, 22.00. «Интер Майами» — «Порту»
- 24 июня, 4.00. «Интер Майами» — «Палмейрас»
Время начала матчей — московское.
Клубный чемпионат мира состоится в США с 15 июня по 13 июля. Турнир после смены формата соберет 32 команды, по две лучшие из восьми групп выйдут в плей-офф.
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