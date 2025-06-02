«Интер» Майами: расписание матчей на клубном чемпионате мира

«Интер Майами» сыграет на клубном чемпионате мира в группе А. Американская команда, за которую выступает Лионель Месси, встретится с клубами «Аль-Ахли» (Египет), «Палмейрас» (Бразилия) и «Порту» (Португалия).

Расписание матчей «Интера Майами» в групповом турнире клубного ЧМ-2025

15 июня, 3.00. «Аль-Ахли» — «Интер Майами»

19 июня, 22.00. «Интер Майами» — «Порту»

24 июня, 4.00. «Интер Майами» — «Палмейрас»

Время начала матчей — московское.

Клубный чемпионат мира состоится в США с 15 июня по 13 июля. Турнир после смены формата соберет 32 команды, по две лучшие из восьми групп выйдут в плей-офф.