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Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Порту» на клубном ЧМ

Алина Савинова
Лионель Месси.
Фото Reuters

«Интер Майами» обыграл «Порту» в матче групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Mercedes-Benz Стэдиум» в Атланте.

Первый гол на 8-й минуте забил форвард португальской команды Саму, реализовавший пенальти. В начале второго тайма Теласко Сеговия сравнял счет, а на 54-й минуте Лионель Месси отличился прямым ударом со штрафного и забил победный мяч.

«Интер Майами» набрал 4 очка за два матча и располагается на втором месте в турнирной таблице группы А, уступая лидирующему «Палмейрасу» (4) по дополнительным показателям. «Порту» (1) идет третьим.

24 июня американская команда проведет матч против «Палмейраса», а «драконы» сыграют с «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира. Группа A.
19 июня 2025, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Интер
2:1
Порту

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Порту
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