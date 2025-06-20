Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Порту» на клубном ЧМ

«Интер Майами» обыграл «Порту» в матче групповой стадии клубного чемпионата мира — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Mercedes-Benz Стэдиум» в Атланте.

Первый гол на 8-й минуте забил форвард португальской команды Саму, реализовавший пенальти. В начале второго тайма Теласко Сеговия сравнял счет, а на 54-й минуте Лионель Месси отличился прямым ударом со штрафного и забил победный мяч.

«Интер Майами» набрал 4 очка за два матча и располагается на втором месте в турнирной таблице группы А, уступая лидирующему «Палмейрасу» (4) по дополнительным показателям. «Порту» (1) идет третьим.

24 июня американская команда проведет матч против «Палмейраса», а «драконы» сыграют с «Аль-Ахли».