«Интер Майами» — «Палмейрас»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025
«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграют в клубном чемпионате мира 2025 24 июня
«Интер Майами» и «Палмейрас» встретятся в групповом этапе клубного чемпионата мира 2025 в ночь 23 на 24 июня. Матч пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Интер Майами» — «Палмейрас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.
Американская команда и бразильский клуб играют в группе А вместе с «Порту» и «Аль-Ахли».
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
