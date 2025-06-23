«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграют в клубном чемпионате мира 24 июня

«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграют в матче группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в ночь 23 на 24 июня. Игра состоится на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер Майами» — «Палмейрас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа A.

24 июня, 04:00. Hard Rock Stadium (Майами)

Команды играют в группе А вместе с «Порту» и «Аль-Ахли».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.