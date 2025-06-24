Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

24 июня, 05:55

«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью и вышли в плей-офф клубного ЧМ

Сергей Разин
корреспондент
Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес.
Фото AFP

«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 2:2.

На голы Тадео Альенде и Луиса Суареса бразильская команда ответила мячами Паулиньо и Маурисио на 80-й и 87-й минутах соответственно.

«Палмейрас» и «Интер Майами» набрали по 5 очков и вышли в плей-офф из группы А. Бразильский клуб стал первым за счет дополнительных показателей (разность мячей 4-2), американский — вторым (4-3).

В 1/8 финала «Палмейрас» сыграет с «Ботафого», а «Интер Майами» — с «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира. Группа A.
24 июня, 04:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Интер
2:2
Палмейрас
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Интер Майами
ФК Палмейрас
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    А цапли - это Интер? И почему цапли? А, рассмотрел эмблему, там парочка цапель. Но ни разу не слышал, что Интер майамский цаплями называют.

    27.06.2025

  • ValeraK

    Они же (Интер Майами) как раз и вели 2:0...

    27.06.2025

  • Садовник

    круизцам больше не повезло

    24.06.2025

  • рustot

    Самый позорный договорняк после Пари НН - КС

    24.06.2025

  • Спринт

    .. не повезло катарцам .. **

    24.06.2025

  • hant64

    Проигрывая 0:2 к 80-й минуте, лучше сказать - отскочили, какое там не "дожали"?

    24.06.2025

  • ValeraK

    Цапли не дожали...

    24.06.2025

  • Садовник

    Месси на ПСЖ вышел.

    24.06.2025

  • Спринт

    Что бы не сумлеваться в том, что матч шел на спортивный результат .. надоть вначаль позырить саму игру. И не нести сумнительную дилетанскую ахинейку ..

    24.06.2025

  • Спринт

    Не обращай внимания на дилетантизмь горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки .. энто хроническое явление.

    24.06.2025

  • Спринт

    Матч с нужным результатом в итоге явно не "дружественного" матча. Интеровцы Майями явно не желали раннего рандеву с "П-С-Ж" на стадии 1/8 финала КЧМ. После 2-х туров группа"А" была самой малозабивающей группой этого клубного чемпионата мира (5 голов в 4 матчах). После голевого изобилия в заключительном туре, группа вошла в число самых забивающих. Первые пары 1/8 финала "Палмейрас - Бофатого" (дерби бразильских кудесников мяча) и "Пари-Сен-Жермен" - "Интер Майями" (команды Гения футбольного мяча Лионеля Месси) получились весьма интересными. У Европы уже минус два (Порту и Атлетико) .. кто отправился восвоясси, сугубо - не солоно похлебавши ..

    24.06.2025

  • makhin.andrej

    Только СЭ не разобрался в том, кто все-таки вышел победителем группы Б. Ботафого или ПСЖ. Все источники ставят на первое место ПСЖ, а тут поставили Ботафого. А ведь это соперники данной группы!

    24.06.2025

  • Yan Rabanin

    Скандинавская ничья....

    24.06.2025

  • Alikhan

    Кто бы сомневался?

    24.06.2025

    • «Атлетико» — «Ботафого»: видеообзор матча клубного ЧМ-2025

    Клубный ЧМ-2025, результаты: «ПСЖ» победил «Сиэтл», «Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» и другие матчи 23 июня

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости