«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью и вышли в плей-офф клубного ЧМ

«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграли вничью в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 2:2.

На голы Тадео Альенде и Луиса Суареса бразильская команда ответила мячами Паулиньо и Маурисио на 80-й и 87-й минутах соответственно.

«Палмейрас» и «Интер Майами» набрали по 5 очков и вышли в плей-офф из группы А. Бразильский клуб стал первым за счет дополнительных показателей (разность мячей 4-2), американский — вторым (4-3).

В 1/8 финала «Палмейрас» сыграет с «Ботафого», а «Интер Майами» — с «ПСЖ».