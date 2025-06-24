«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграют в матче группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в ночь 23 на 24 июня. Игра состоится на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Интер Майами» — «Палмейрас» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Клубный чемпионат мира. Группа A.

24 июня, 04:00. Hard Rock Stadium (Майами)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на ресурс.

Команды играют в группе А. По ходу группового этапа «Интер Майами» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0) и победил «Порту» со счетом 2:1, а «Палмейрас» сыграл вничью с «Порту» (0:0) и обыграл «Аль-Ахли» (2:0).