Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
30 июня, 10:00

«Интер» — «Флуминенсе»: трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025 начнется в 22.00 мск

«Интер» и «Флуминенсе» сыграют в матче 1/8 финала клубного ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Интер» (Италия) и «Флуминенсе» (Бразилия) встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в понедельник, 30 июня. Игра состоится на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, начало — в 22.00 по московскому времени.

За основными событиями игры «Интер» — «Флуминенсе» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
30 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Интер
0:2
Флуминенсе

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

«Интер» занял первое место в группе Е, сыграв вничью с «Монтерреем» и победив «Ураву Ред Даймонд» и «Ривер Плейт». «Флуминенсе» финишировал вторым в группе F, сыграв вничью с «Боруссией» Дортмунд и «Мамелоди Сандаунз» и одолев «Ульсан».

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Ибрагимович — о вылете «Интер Майами» с клубного ЧМ: «Месси играет со статуями»

«Фламенго» — «Бавария»: видеообзор матча клубного ЧМ

КХЛ на Кинопоиске

