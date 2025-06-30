«Интер» — «Флуминенсе»: трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025 начнется в 22.00 мск
«Интер» и «Флуминенсе» сыграют в матче 1/8 финала клубного ЧМ
«Интер» (Италия) и «Флуминенсе» (Бразилия) встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в понедельник, 30 июня. Игра состоится на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, начало — в 22.00 по московскому времени.
За основными событиями игры «Интер» — «Флуминенсе» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.
«Интер» занял первое место в группе Е, сыграв вничью с «Монтерреем» и победив «Ураву Ред Даймонд» и «Ривер Плейт». «Флуминенсе» финишировал вторым в группе F, сыграв вничью с «Боруссией» Дортмунд и «Мамелоди Сандаунз» и одолев «Ульсан».
