Инфантино обратился к «Бока Хуниорс» после вылета с клубного чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к «Бока Хуниорс» после того, как аргентинская команда покинула клубный чемпионат мира по итогам группового турнира.

«Спасибо вам, «Бока»! Очень конкурентная кампания на клубном чемпионате мира по футболу ФИФА с участием болельщиков, покоривших весь мир. Есть чем гордиться. До скорой встречи!» — цитирует Инфантино пресс-служба аргентинского клуба.

«Бока Хуниорс» в групповом турнире сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2) и «Оклендом» (1:1) и уступил «Баварии» (1:2). Он занял третье место в квартете C не попал в плей-офф.