Индзаги: «Гвардиола — лучший, его карьера говорит сама за себя»

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги высоко оценил заслуги Хосепа Гвардиолы перед матчем 1/8 финала Клубного чемпионата мира против «Манчестер Сити».

«Я ценю его. Будет приятно сыграть против «Манчестер Сити» и увидеть Пепа. Думаю, он лучший из всех. Его карьера говорит сама за себя. И тем не менее он продолжает совершенствоваться. «Сити» демонстрирует фантастический футбол на этом турнире», — заявил Индзаги Marca.

Итальянский специалист также подчеркнул, что встреча с действующим победителем Лиги чемпионов — это ценный опыт для его команды:

«Сыграть с ними — большая честь. Такие матчи помогают нам расти».

Матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» состоится 1 июля в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира.