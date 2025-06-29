Игроки «Челси» занимаются на велотренажерах в раздевалке во время прерванного матча с «Бенфикой»

Футболисты «Челси» поддерживают форму во время паузы в матче 1/8 финала клубного ЧМ против «Бенфики», сообщает DAZN.

Игроки используют велотренажеры в раздевалке и пинают мяч, чтобы оставаться в форме.

Матч был прерван на 86-й минуте из-за возможного шторма. На момент остановки счет 1:0 в пользу «Челси». Матч проходит на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте. Вынужденный перерыв составит 30 минут.