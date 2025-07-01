Футбол
1 июля, 11:01

Тренер «Ювентуса» Тудор: «Все хотят победить «Реал», и мы тоже попробуем»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор рассказал об ожиданиях от матча против «Реала» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я ожидаю сложного матча с великой командой, обладающей выдающимися качествами, которые за последние десять лет проявились во всех соревнованиях. «Реал» всегда силен в этих турнирах. Мы готовы. Мы хотим пройти дальше, мы хотим разыграть свои карты.

Мне очень понравился последний матч «Реала». Я увидел мастерство, командную работу и самоотдачу — настоящую команду. Нам предстоит сложный матч, мы хорошо к нему подготовились. Я сказал игрокам, что такие матчи — лучшие для футболиста. Все хотят победить «Реал», и мы тоже попробуем. Мы должны подойти к этому матчу с большой смелостью. Главный матч турнира для нас? Очевидно!» — цитирует Тудора пресс-служба туринцев.

Матч между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами во вторник, 1 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

