Тудор — о «Манчестер Сити»: «Мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером в мире»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (2:5) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира.

«У меня было плохое предчувствие, мы проиграли, а пять пропущенных мячей — это всегда неприятно. Но нужно также кое-что сказать об их качестве. Мы говорим о лучшей команде в мире с лучшим тренером в мире. Когда вы говорите о футболе, нет никого лучше них.

Это ничего у нас не отнимает, мне нечего сказать своим игрокам. Это футбол, иногда он бывает плохим, но ты принимаешь удар на себя и двигаешься дальше, забываешь об этой игре, отдыхаешь и двигаешься дальше», — цитирует Тудора сайт ФИФА.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Ювентус» сыграет с «Реалом».