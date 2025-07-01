Игнатьев назвал фаворита в матче 1/8 финала КЧМ между «Реалом» и «Ювентусом»

Российский тренер Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом».

«Думаю, что у «Реала» побольше мастерства. У них много футболистов, которые очень перспективны в индивидуальном плане. Их уровень игры позволяет двигаться вперед как в сборных командах, так и в чемпионате Испании. «Реал» и «Барселона» сегодня точно команды номер один», — сказал Игнатьев.

Матч между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами во вторник, 1 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Антоняк