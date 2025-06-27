Футбол
27 июня, 06:35

Гвардиола — о победе над «Ювентусом»: «Сегодня мы играли против сильной команды и действовали очень хорошо»

Павел Лопатко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:2) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира.

«Мы открыли для себя стиль игры, которого у нас не было долгое время. У нас было много травм, и мы потеряли всю энергию, которая у нас была. Нам было очень приятно все это время быть вместе. Сегодня мы играли против сильной команды и действовали очень хорошо. Теперь мы идем ужинать и посмотрим, с кем встретимся в понедельник», — цитирует испанца сайт ФИФА.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» сыграет с «Аль-Хилялем».

&laquo;Манчестер Сити&raquo; разгромил &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 5:2.Вернулся Родри — и «Манчестер Сити» стал собой. Команда Гвардиолы растерзала «Ювентус»

Хосеп Гвардиола
