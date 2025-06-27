Гвардиола: «Рано или поздно Родри должен был выйти в стартовом составе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ювентусом» (5:2) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира прокомментировал возвращение полузащитника Родри в стартовый состав.

29-летний испанец впервые за девять месяцев начал игру на поле с первых минут. На 66-й минуте его заменили на Илкая Гюндогана. Родри длительное время восстанавливался после травмы.

«Рано или поздно Родри должен был выйти в стартовом составе. Я сказал: «Хорошо, 45 минут», но в перерыве он сказал, что хочет поиграть еще 5-10 минут. Игра была под контролем. В последних нескольких играх мы ошибались в переходах из обороны в атаку, но в этот раз этого не произошло. Все знают, насколько важен Родри. Он один из лучших игроков в мире», — цитирует Independent Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков и с первого места в группе G вышел в плей-офф турнира. «Ювентус» стал вторым — 6 очков. Соперники по 1/8 финала определятся после завершения матчей в группе H.