26 июня, 08:38

Гвардиола — о жаре в США: «Мы должны быть готовы к страданиям»

Павел Лопатко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сложные погодные условия, в которых проходят матчи клубного чемпионата мира.

«Жара очевидна, мы ничего не можем с этим поделать. Все команды должны с этим справиться. Следующий чемпионат мира пройдет здесь, люди это уже знают. Мы должны быть готовы к страданиям», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Ювентусом».

Ожидается, что температура воздуха на момент начала игры «Ювентус» — «Манчестер Сити» в Орландо составит 33 градуса. Матч состоится 27 июня.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
