Гвардиола — о Гюндогане: «Исключительный во всех смыслах игрок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру полузащитника Илкая Гюндогана в матче группового турнира клубного чемпионата мира против «Аль-Айна» (6:0).

«Гюндо — исключительный игрок! Исключительный во всех смыслах. Он очень-очень хорош и забил фантастический гол, он понимает, что мы должны делать в каждой игре. Я действительно доволен», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В матче с «Аль-Айном» 34-летний немец забил 2 гола — на 8-й и 73-й минутах.