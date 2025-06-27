Футбол
27 июня, 03:17

Гвардиола — о победе над «Ювентусом»: «Впервые «Сити» сыграл так, как может»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:2) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира.

«Это всего лишь одна игра, но я думаю, что игроки снова почувствовали, что значит быть хорошей командой. Впервые мы сыграли так, как можем.

Мы выиграли последние две встречи, но некоторые вещи изменили. Я действительно рад, потому что игроки понимают, что нам нужно делать, чтобы вернуться к тому, чем мы были в последнее десятилетие. Вера всегда исходит из поступков, а не из твоего прошлого», — цитирует Independent Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков и с первого места в группе G вышел в плей-офф турнира. «Ювентус» стал вторым — 6 очков. Соперники по 1/8 финала определятся после завершения матчей в группе H.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; разгромил &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 5:2.Вернулся Родри — и «Манчестер Сити» стал собой. Команда Гвардиолы растерзала «Ювентус»
