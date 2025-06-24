Футбол
24 июня, 07:22

Маскерано: «Вся МЛС должна гордиться «Интер Майами»

Павел Лопатко

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал ничью с «Палмейрасом» (2:2) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Это была отличная игра с нашей стороны, трудно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Может быть, в конце концов игра была в наших руках, так что это странное чувство, но если бы перед началом турнира кто-нибудь сказал мне, что у нас будет такое выступление против таких команд, я бы согласился на это. Это исторический вечер для МЛС, потому что мы входим в число 16 лучших команд мира, и вся МЛС должна гордиться «Интером Майами», цитирует аргентинца сайт ФИФА.

В 1/8 финала «Интер Майами» сыграет с «ПСЖ». Матч пройдет 30 июня.

Ночное безумие на клубном чемпионате мира. «Палмейрас» испортил Месси день рождения — в плей-офф «Интер Майами» ждет «ПСЖ»

