Маскерано: «Вся МЛС должна гордиться «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал ничью с «Палмейрасом» (2:2) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

«Это была отличная игра с нашей стороны, трудно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Может быть, в конце концов игра была в наших руках, так что это странное чувство, но если бы перед началом турнира кто-нибудь сказал мне, что у нас будет такое выступление против таких команд, я бы согласился на это. Это исторический вечер для МЛС, потому что мы входим в число 16 лучших команд мира, и вся МЛС должна гордиться «Интером Майами», — цитирует аргентинца сайт ФИФА.

В 1/8 финала «Интер Майами» сыграет с «ПСЖ». Матч пройдет 30 июня.