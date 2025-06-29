Маскерано — о матче с «ПСЖ»: «Мы знаем, что они не непобедимы»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал предстоящий матч против «ПСЖ» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«При всем уважении, но на бумаге мы являемся аутсайдерами, однако это не значит, что наша команда уже вылетела. Дойти до данного этапа было непросто, «Интер Майами» заслужил это. Мы сыграем с одним из лучших клубов мира, и, надеюсь, у нас будет шанс пройти дальше. Я не считаю эту игру самой важной в моей тренерской карьере. Мы заслужили эту возможность. Теперь нам нужно показать свой лучший футбол в матче с соперником высшего уровня. Наша команда знает, что они не непобедимы», — цитирует Маскерано Goal.

Матч между командами пройдет 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.