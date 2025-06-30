Кейн — о победе над «Фламенго»: «Это была тяжелая игра против хорошей команды»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Фламенго» (4:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Это была тяжелая игра против хорошей команды. Я думаю, что мы хорошо играли на протяжении длительного периода матча, но они продолжали отыгрываться. Они создавали нам трудности, особенно во втором тайме. Поэтому четвертый гол был так важен для нас.

Будет еще одна тяжелая игра против «ПСЖ». Они провели невероятный сезон. Мы уже играли с ними и выиграли — нам нужно перенести это ощущение в игру, хотя мы знаем, что это будет нелегко. Но мы показали, что можем победить кого угодно», — цитирует 31-летнего англичанина DAZN.

Кейна признали лучшим игроком матча с «Фламенго», он забил два гола.