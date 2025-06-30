Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

30 июня, 02:34

Кейн — о победе над «Фламенго»: «Это была тяжелая игра против хорошей команды»

Павел Лопатко

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Фламенго» (4:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Это была тяжелая игра против хорошей команды. Я думаю, что мы хорошо играли на протяжении длительного периода матча, но они продолжали отыгрываться. Они создавали нам трудности, особенно во втором тайме. Поэтому четвертый гол был так важен для нас.

Будет еще одна тяжелая игра против «ПСЖ». Они провели невероятный сезон. Мы уже играли с ними и выиграли — нам нужно перенести это ощущение в игру, хотя мы знаем, что это будет нелегко. Но мы показали, что можем победить кого угодно», — цитирует 31-летнего англичанина DAZN.

Кейна признали лучшим игроком матча с «Фламенго», он забил два гола.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Читайте также
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кейн признан лучшим игроком матча клубного ЧМ против «Фламенго»

Джеймс — о задержке в матче с «Бенфикой»: «Мы остыли, и это было довольно сложно»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости