Хакими — о клубном ЧМ: «Усталость от концовки сезона чувствуется, но мы готовы идти до конца»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал о состоянии футболистов на клубном чемпионате мира.

«Мы знаем, что с каждым матчем будет все труднее и труднее. Здесь много солнца, поля бывают сухими. Мы хорошо поработали в матчах группового этапа, но усталость от концовки сезона все равно чувствуется. Тем не менее, мы готовы идти до конца», — цитирует Хакими RMC Sport.

«ПСЖ» набрал 6 очков в трех матчах группы B и вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с «Интер Майами», который занял вторую строчку в квартете A с 5 очками.

Матч между командами состоится 29 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.