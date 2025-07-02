Футбол
2 июля, 01:54

Алонсо — о победе над «Ювентусом»: «Мы были профессионалами и справились действительно хорошо»

Павел Лопатко

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я действительно в восторге от результата, от выхода в четвертьфинал, а также от выступления. Я думаю, что после первых 15 минут мы начали хорошо контролировать ситуацию, нам пришлось потрудиться, это было непросто, но мы были профессионалами и справились действительно хорошо», — цитирует Алонсо DAZN.

В четвертьфинале турнира «Реал» сыграет с победителем матча «Боруссия» — «Монтеррей».

Гонсало Гарсия в&nbsp;матче 1/8 финала КЧМ-2025 &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo; .Мбаппе вернулся, но у «Реала» появился неожиданный герой. Гонсало Гарсия принес Мадриду успех против «Ювентуса»
