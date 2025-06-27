Футбол
27 июня, 07:28

Хаби Алонсо — об участии Мбаппе в 1/8 финала КЧМ: «Хочу быть оптимистом, но и соблюдать осторожность»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Imagn Images, Reuters

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после победы над «Зальцбургом» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира рассказал, когда сможет играть нападающий Килиан Мбаппе. 26-летний француз пропустил все игры в группе.

«Мы думали, что Килиан сыграет в этом матче, но он не смог. Теперь у нас есть четыре дня. Я хочу быть оптимистом, но и соблюдать осторожность. Нам нужен Мбаппе, потому что он один из лучших игроков в мире. Мы хотим, чтобы он вернулся в отличной форме», — приводит MadridUniversal слова Алонсо.

Матч 1/8 финала «Реал» — «Ювентус» состоится во вторник, 1 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор после забитого гола.Два шедевра Винисиуса вывели «Реал» на «Ювентус», «Аль-Хиляль» обошел «Пачуку»
