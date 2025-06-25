Алонсо — о расистском скандале с Рюдигером: «В футболе такому нет места»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал инцидент с участием защитника мадридской команды Антонио Рюдигера в конце матча 2-го тура группового турнира клубного чемпионата мира против «Пачуки». 32-летний немец заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны защитника мексиканской команды Густаво Кабрала.

«В футболе такому нет места, и если это произошло, то должны быть приняты меры. Об этом нам рассказал Антонио, и мы ему верим. Сейчас ведется расследование», — цитирует France 24 Алонсо.

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование этого инцидента.