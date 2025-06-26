Алонсо объяснил, почему Мбаппе не сыграет с «Зальцбургом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объявснил, почему Клииан Мбаппе не попал в заявку на матч 3-го тура клубного чемпионата мира против «Зальцбурга».

«Килиан Мбаппе? Рады были видеть его на тренировке, но мы предпочли, чтобы он был готов к 1/8 финала», — цитирует Sport.es Алонсо.

26-летний француз пропустил первые две игры на клубном чемпионате мира из-за кишечной инфекции.

Матч «Зальцбург» — «Реал» состоится в пятницу, 27 июня. Начало игры — в 04:00 по московскому времени.