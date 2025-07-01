Хаби Алонсо — о матче «Реала» с «Ювентусом»: «Это не первый тест, просто очень важный матч»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал об ожиданиях от матча против «Ювентуса» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Это очень важный матч, новый турнир. Это не первый важный тест, просто очень важный матч. «Ювентус» — очень интенсивная команда. У них отличные командные и индивидуальные качества, игроки высочайшего уровня. Мы уверены, что нам придется столкнуться с отличным противником, сильной командой. Наши ориентиры — не то, как с ними играл «Сити», они другие. Мы будем готовы», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Реала».

Матч между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами во вторник, 1 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.