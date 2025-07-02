Гарсия — о победе над «Ювентусом»: «Мы с самого начала знали, что матч будет напряженным»

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Я очень рад голу, но еще больше — победе, тому, как работала команда, и выходу в четвертьфинал. Мы с самого начала знали, что матч будет напряженным. Это правда, что мы вжились в игру, но с ритмом, с мячом», — цитирует 21-летнего испанца DAZN.

Гарсия забил победный гол на 54-й минуте. У него 3 гола и 1 результативная передача в 4 играх клубного чемпионата мира.

В четвертьфинале турнира «Реал» сыграет с победителем матча «Боруссия» — «Монтеррей».