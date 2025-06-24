Доннарумма о матче с «Интер Майами»: «Месси — прекрасный друг, но «ПСЖ» должен победить»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями в преддверии 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

«Лионель — прекрасный друг, он потрясающий, он величайший игрок в мире. Нам посчастливилось играть с ним, это было потрясающе. Для меня это были фантастические два года. Но теперь наша команда должна победить», — приводит DAZN слова Доннаруммы.

«ПСЖ» вышел в плей-офф турнира с первого места в группе B. «Интер Майами» стал вторым в группе A. Матч между командами пройдет 30 июня.