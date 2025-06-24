Доннарумма — о выходе в плей-офф клубного чемпионата мира: «ПСЖ» хочет дойти до конца турнира»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги матча против «Сиэтла» (2:0) в третьем туре группового турнира клубного чемпионата мира.

«Мы провели солидный матч. Победа важна, потому что мы хотим дойти до конца турнира. Мы понимали, что нам нужно показать агрессивную и сильную игру. Важно было прессинговать и контролировать мяч. Нам важно владеть мячом, и мы сделали все необходимое для победы. Мы допустили несколько моментов, но это не страшно, главное — три очка», — цитирует Доннарумму Le Parisien.

«ПСЖ» (6 очков) выиграл группу B и вышел в плей-офф турнира. В 1/8 финала парижане сыграют с командой, которая займет второе место в квартете A, лидерство в котором за тур до конца делят «Палмейрас» и «Интер Майами».