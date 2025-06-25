Нойер — о поражении «Баварии» от «Бенфики»: «Жара не оправдание. Обе команды были в одинаковых условиях»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что погодные условия не являются оправданием поражения от «Бенфики» в заключительном матче группового турнира клубного чемпионата мира.

Игра прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась со счетом 1:0 в пользу португальского клуба.

«Мы не можем использовать жару как оправдание. Обе команды находились в одинаковых условиях. Это наша вина, что мы не привнесли ту же интенсивность на поле в первом тайме, что и во втором. Мы упустили много моментов, соперник тоже был хорош. Нам нужно проанализировать провальный первый тайм. Однако то, что мы показали после перерыва, — это настоящая «Бавария», именно так мы должны играть», — приводит Bayern&Germany слова Нойера.

«Бавария» набрала 6 очков и заняла второе место в таблице группы C. В 1/8 финала клубного чемпионата мира немецкая команда сыграет с «Фламенго». Матч состоится 29 июня.